Госдеп США сообщил, что в Черногории участились случаи нарушения прав человека

Вашингтон, 31 марта. Серьезные нарушения прав человека наблюдались в 2020 году в Черногории. Об этом сказано в отчете Государственного департамента США.

Информацией поделилось черногорское новостное агентство Vijesti. В американском ведомстве утверждают, что парламентские выборы, которые состоялись 30 августа, прошли в атмосфере конкуренции и поляризации общества на фоне религиозных проблем и вопросов национальной идентичности.

Госдеп США назвал оценки миссии ОБСЕ в целом справедливыми. Однако подчеркнул, что правящая партия получила недопустимое преимущество от злоупотребления положением. Кроме того, ведомство выразило подозрения в проведении пыток Правительством Черногории, произвольных арестов и задержаний.

Ранее Государственный департамент США распорядился покинуть Мьянму большей части американских дипломатов и другим госслужащим вместе с их семьями из-за массовых протестных акций в стране.