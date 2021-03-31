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Муж Алексы будет участвовать в ее родах

Муж Алексы будет участвовать в ее родах

Москва, 31 марта. Партнерские роды в последнее время стали популярным трендом у блогеров. Певица Алекса вслед за многими артистами решила пригласить своего мужа Вячеслава Дайчева на роды.

Совсем недавно звезда проекта «Фабрика звезд» поделилась с фолловерами радостным событием. На публике Алекса стала появляться с заметно округлившимся животом. Пол ребенка и срок родов она пока не разглашает, но зато с радостью поделилась некоторыми другими подробностями.

Супруг певицы — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев — поддержит любимую в тяжелый момент, став участником родов. Об этом Алекса заявила в Stories соцсети Instagram, отвечая на соответствующий вопрос от фолловеров.

«Это — особенный и долгожданный момент для нас, и я очень рада, что он будет рядом!» — написала исполнительница.

Согласно публикациям в соцсети, семейная пара вовсю готовится к пополнению. Они уже приобрели детскую кроватку, коляску и другие вещи, которые потребуются их ребенку. Алекса старается смотреть на роды позитивно, отгоняя все пугающие мысли.

О своей беременности участница «Фабрики звезд» рассказала совсем недавно. Отцом станет Дайчев, который бросил ради Алексы беременную невесту. Артистка старается игнорировать все вопросы, касающиеся не самого лучшего прошлого ее избранника.

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