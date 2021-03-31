В НАТО сообщили о десяти вылетах истребителей для перехвата самолетов ВКС России

Брюссель, 31 марта. НАТО десять раз поднимала в воздух свои самолеты для сопровождения бомбардировщиков и истребителей ВКС России у границ Альянса в районе Северной Атлантики и Балтийского моря.

В сообщении Североатлантического альянса говорится, что 29 марта «шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством блока менее чем за шесть часов».

«Речь идет о необычном пике активности над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем», — сообщили в НАТО.

В распространенном заявлении Альянса также утверждается, что перехват нескольких групп самолетов ВКС России демонстрирует готовность сил НАТО и их способность ежедневно охранять небо союзников.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а еще два противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей. Ведомство также опубликовало видео полетов, говорится на сайте 360tv.ru.