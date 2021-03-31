Квадрокоптеры и моторные лодки: как в Саратовской области готовятся к лесным пожарам

Саратов, 31 марта. Региональный министр экологии и природных ресурсов Константин Доронин провел брифинг, рассказав о ходе подготовки к пожароопасному сезону. На борьбу с пожарами в бюджете заложено более 82 млн рублей.



Как сообщил министр, планируется проложить 42 километра новых просек и прочистить более 100 километров старых. Будет закуплено 17 квадрокоптеров, установлено несколько камер с системой «Лесохранитель», штат техники будет пополнен новыми моторными лодками и автомобилями.



Сотрудник МЧС Алексей Р. рассказал корреспонденту ФАН, что пожары в Саратовской области должны начаться чуть позже, нежели это было в предыдущем году.

«Исходя из данных синоптиков, ожидаем первых небольших пожаров где-то к 15–20 апреля. В прошлом году весна была теплой, активную работу пришлось начать уже 1 апреля. На самом деле, наш регион готов достаточно хорошо, что засвидетельствовала и недавняя комиссия. К тому же у нас сравнительно мало лесов, что несколько облегчает положение», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что в Саратовской области ведется поиск тел кабанов. В регионе опасаются вспышки африканской чумы свиней.