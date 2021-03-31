Никакой трагедии нет: что не так с «шоковым» прогнозом Saxo Bank

Размышления Saxo Bank вне сезона «шоковых прогнозов» — это желание «подсветить» свой бренд среди целевой аудитории в повседневный деловой период, концентрируя внимание на негативе с рублем. Такое мнение ФАН высказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Мрачный прогноз

Несмотря на ожидаемый рост цен на нефть, российскую валюту может ждать обвал. По прогнозам Saxo Bank на второй квартал 2021 года, доллар вырастет до 80 рублей.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди считает, что к середине текущего года за американскую валюту могут давать 80 рублей, а за европейскую — 96 рублей.

«Давление на рубль окажут как повышенная волатильность на финансовых рынках, так и риск введения очередных санкций со стороны США», — заявил Харди.

Попытка «подсветить» бренд

Андрей Лобода заметил, что еще лет 7–8 назад для продвижения на российском рынке услуг внебиржевого рынка Форекс в иностранной юрисдикции SaxoBank активизировал работу с ведущими СМИ РФ и СНГ в части публикации своих аналитических обзоров и прогнозов. С тех пор встречи датских аналитиков с московскими журналистами проходили на разных площадках — от недорогого московского кафе в районе метро «Аэропорт» до пресс-центра информационного агентства «Интерфакс». Уже несколько лет в декабре компания пугает доверчивую российскую общественность «шокирующими прогнозами».

«Именно в декабре я наблюдаю высокие медийные волны, разносящие сенсационные, но при этом сомнительные, на мой взгляд, прогнозы аналитиков из Дании. Конечно, любой аналитик имеет право высказывать свое мнение по тому или иному вопросу финансового рынка, комментировать влияние геоэкономики на тот или иной актив или финансовый инструмент. Очевидно, что SaxoBank демонстрирует низкий уровень медийности в РФ и СНГ. Любые его размышления вне сезона «шоковых прогнозов» — это, вероятно, желание «подсветить» свой бренд среди целевой аудитории в повседневный деловой период, концентрируя внимание на негативе с рублем или в целом на слабых местах российской экономики», — пояснил Андрей Лобода.

Положительные моменты при этом, заметил эксперт, упорно игнорируются, как, например, тот факт, что в данный момент у берегов Дании идет укладка трубопровода «Северный поток — 2». Вот о чем стоило бы написать, проанализировать сотрудничество РФ и ЕС, их точки роста и действительно привлечь внимание деловой российской аудитории.

«Но, ввиду принадлежности компании к странам ЕС и НАТО, весьма маловероятно услышать от этой датской организации, что рубль катастрофически недооценен и что справедливая цена доллара сегодня должна была бы составлять 60–65 рублей. Конечно, в условиях мировой рецессии экономики и пандемии рубль остается весьма волатильной валютой, диапазон его колебаний весной может находиться в пределах 72–80 руб. Никакой трагедии в этом совсем нет. Возможно, было бы уместно помечать аналитику компании SaxoBank для российской аудитории как «мнение иностранного агента», тогда их контент будет восприниматься россиянами без шока», — заключил Андрей Лобода.

Нефтяной вопрос

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что прогнозы SaxoBank сбываются далеко не всегда. Что касается нефти, то рост цен до 67 долларов еще совсем недавно не был обусловлен фундаментальными факторами, а был результатом спекуляций на рынке. Об этом даже ОПЕК+ выпустила специальный доклад.

«И потому котировки перешли к снижению, только авария на Суэцком канале поддержала цены на нефть. Сейчас, когда в Европе, Индии и других странах развивается третья волна пандемии, стоимость сырья снова снижается. Очевидно, что восстановление спроса займет долгое время. Банк прогнозирует, что к июню стоимость барреля достигнет 68 долларов, но это вряд ли произойдет — в апреле и мае наверняка пандемия выйдет на более высокий уровень во всем мире, и цены на сырье будут снижаться», — пояснил Артем Деев.

Соответственно, заметил эксперт, низкий уровень цен на нефть (58–62 доллара за баррель) станут одним из факторов давления на курс рубля — отечественная валюта может ослабнуть до 77–78 в паре с долларом и до 90 — в паре с евро.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.