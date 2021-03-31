Экс-глава Минюста Украины заявила, что киевский режим оказался страшнее коронавируса

Нынешние киевские власти даже не пытаются справиться с пандемией COVID-19, поэтому они — страшнее коронавируса. Об этом заявила украинский государственный, политический и общественный деятель, бывший министр юстиции Елена Лукаш.

Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев. Об этом 31 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. На сегодня это рекордное количество летальных случаев. До этого худшим показателем смертности были 362 летальных случая 25 марта.

С начала пандемии на Украине зафиксировали уже 32 825 летальных случаев, заболели больше 1,6 млн человек. Суточный показатель заражения коронавирусом держится на высоком уровне. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика на Украине наблюдается больше месяца. Вакцинация в стране началась только 24 февраля. Почти все области перешли в красную (самую опасную) зону карантина.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что в стране на смену постмайданным властям пришли люди, которых трудно назвать менеджерами, поскольку они не могут обуздать ситуацию с COVID-19. Кроме того, как отметила юрист, сегодня киевский режим оказался страшнее коронавируса.

«Я уже много раз говорила о том, что осознаю всю серьезность проблемы с коронавирусом. Я сама его перенесла. Я теряю близких и друзей. Кроме того, я являюсь сторонником вакцинации — антибиотики, вакцины и очищенная вода в водопроводах — то, что дало человечеству возможность выжить. Также я считаю, что действия украинской власти страшнее, чем вирус. Беспомощная и беспощадная вороватая власть, умноженная на проблемы с коронавирусом, экономикой, социальной апатией, — реально страшна. Я бы не применяла к этим людям слово «менеджер». Они — мародеры карантина, которые сменили мародеров Майдана», — сказала она.

По ее словам, глава государства Владимир Зеленский сегодня продолжил деструктивную политику, связанную с разрушением системы здравоохранения, которую еще при Петре Порошенко начала гражданка США Ульяна Супрун. Также Лукаш рассказала, почему на Украине ситуация с вакцинированием оставляет желать лучшего. Бывший министр юстиции заявила, что народ не доверяет киевским властям и их словам об эффективности завозимых на Украину препаратов от коронавируса.

«Я специально не называю отдельных фамилий, потому что считаю, что в случае с такой глобальной проблемой, как эпидемия, ответственных должно быть больше. На бумаге у нас — парламентско-президентская республика, а на деле — президентско-аматорская. Спасибо Владимиру Зеленскому за продолжение дела Ульяны Супрун. И эта огромная система даже не пытается справиться с ситуацией. По вакцинам у меня простой вопрос: сколько стоит одна доза вакцины? Все рассказы о том, что эта информация является государственной тайной, — ерунда. Вот в чем проблема: мы не доверяем власти, поэтому не доверяем вакцинации», — резюмировала Елена Лукаш.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский политический деятель и блогер Анатолий Шарий обвинил действующую власть в притеснении оппозиции. По его словам, президент Владимир Зеленский получит «реальный срок» за узурпирование власти.