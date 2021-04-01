Великая пятница 2021: что вспоминают, традиции и приметы, что нельзя делать

Великая пятница — самый скорбный день Страстной недели, предваряющей Пасху. Великая (Страстная) пятница — это день крестной муки Иисуса Христа, окончания его земной жизни и погребения. Российские православные будут вспоминать события этого дня в конце апреля, для церквей западной традиции (в первую очередь католиков и протестантов) Великая пятница в 2021 году наступает 2 апреля. Западная Пасха в этом году отмечается 4 апреля.

Почему в 2021 году католическая Пасха почти на месяц опередила православную, читайте в материале ФАН.

Отметим, в западных храмах торжественные службы в Великую пятницу в этом году пройдут почти без прихожан из-за карантинных ограничений — Европу накрыла третья волна пандемии COVID-19.

Что вспоминают в Великую пятницу

Великая (Страстная) пятница — это день воспоминания о суде над Иисусом, когда его подвергли пыткам и издевательствам. Вспоминают крестный путь Спасителя на Голгофу, распятие и физическую смерть Христа. В этот день также вспоминают, как Иисус был снят с креста и погребен.

У католиков Великая пятница — единственный день в году, когда не совершается евхаристия. Днем в храмах проходит богослужение Крестного пути, во время которого священники и прихожане обходят «14 стояний», посвященных разным этапам пути Христа на Голгофу.

Великая пятница: традиции и приметы, что нельзя делать

Страстную пятницу принято полностью посвящать духовной подготовке к Пасхе. Из уважения к крестным мукам Христа верующие стараются заранее завершить всю подготовку к празднику. Заканчивать в пятницу уборку и подготовку праздничного стола тем, кто не успел сделать это вовремя, рекомендуется тайно, чтобы окружающие не осудили.

Также в этот день принято «изгонять» из дома нечисть, которая, по поверью, пользуется тем, что Христос лежит во гробе. Нечисть могут символизировать различные надоевшие предметы, которые считаются нечистыми и которые следует убрать из дома. Отсюда европейская — и не только — традиция выкидывать перед Пасхой из дома ненужное старье.

В Великую пятницу под строгим запретом любое веселье, в этот день также соблюдается особенно строгий пост. Верующие всех конфессий в Страстную пятницу стараются полностью отказаться от еды. Согласно народной примете, кто в Великую пятницу смеется, тот весь год проплачет. А засмеявшаяся в этот день незамужняя девушка рискует потом наплакаться от притеснений сурового мужа.

Также в знак уважения к мукам Христа, которого пригвоздили к кресту железом, в этот день стараются не пользоваться острыми металлические предметами. Под строгим запретом женское рукоделие. Кроме того, в этот день, по традиции, фактически запрещены водные процедуры, которые рекомендуется закончить еще накануне.

Отметим, в некоторых странах, например в Латинской Америке и на Филиппинах, перед Пасхой, в том числе в Великую пятницу, верующие устраивают торжественные процессии, во время которых имитируют муки Христа. Участники действа нередко повергают себя бичеванию и членовредительству, а особо яростные адепты даже позволяют пригвоздить себя к кресту, чтобы уподобиться Спасителю. Ни западная, ни восточная церковь таких излишеств в проявлении веры, естественно, не одобряет.

Подробнее о русских традициях Великой пятницы читайте в материалах ФАН в преддверии православной Пасхи, которая в 2021 году наступает 2 мая.

В инфографике представлен календарь питания в Страстную неделю 2021 года для православных, встречающих Пасху в начале мая.