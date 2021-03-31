Киевский политолог предрек Украине диктатуру фашизма, деградацию и распад

После государственного переворота Украина превратилась в криминальное государство, у которого на сегодняшний день есть только два пути — диктатура фашизма и распад. С таким мнением выступил известный киевский экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

На днях были опубликованы данные глобальной базы Numbeo. Украина в 2021 году занимает третье место в рейтинге самых криминальных и опасных стран Европы. До этого страна долгое время удерживала лидирующее первое место.

Резкий скачок преступности произошел после государственного переворота. В 2014 году резко увеличилось количество преступлений, попадающих под статьи «Умышленное убийство» и «Незаконное лишение воли или похищение человека» — 11,532 тысячи и 1,974 тысячи зафиксированных правонарушений соответственно.

Самые распространенные преступления на Украине — кража и грабеж. По статье «Кража» в 2013 году было более 242 тысяч правонарушений, в 2014-м — более 226 тысяч, в 2015-м — более 273 тысяч, в 2016-м — более 312 тысяч, в 2017-м — более 261 тысяч, в 2018-м — более 238 тысяч, в 2019-м – более 197 тысяч, в прошлом году — более 138 тысяч. Возросло за последние несколько лет количество правонарушений по статье «Торговля людьми»: в 2013-м — 131 случаев, в 2014-м — 118, в 2015-м — 110, в 2016-м — 115, в 2017-м — 342, в 2018-м — 270, в 2019-м — 320, в 2020-м — 206.

Киевский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Украина превратилась в криминальное государство, для которого характерны сращивание в единый симбиоз высшего чиновничества, силовиков, политической верхушки и крупного бизнеса с мафией, бандитами и ворами, а также отсутствие верховенства права и справедливости, имитация демократических процедур.

Специалист озвучил пути развития сложившейся ситуации на Украине. По его словам, история знает лишь четыре варианта, которые способны вывести страну из крутого пике:

коммунизм (национализация собственности);

фашизм (диктатура, корпоративизм, солидарность);

либеральная демократия (реальное разделение властей);

деградация и распад страны.

Головачев уверен, что у Украины на сегодняшний день есть только два выхода — фашизм и полный развал государства, поскольку демократия в стране не приживается, а после 2014 года Киев сделал все, чтобы уйти от коммунизма, устроив так называемую декоммунизацию.

«Других путей нет. Первый путь для нас сейчас исключен, так как мы недавно вышли из коммунизма. Из оставшихся трех вариантов — либеральная демократия. [Она] по причине крайне низкой политической культуры общества имеет минимальную вероятность», — резюмировал украинский специалист.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президента Владимира Зеленского обвинили в готовности уничтожить украинцев ради селфи с главой США Джо Байденом.