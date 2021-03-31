СМИ: «российские хакеры» получили доступ к тысячам электронных писем Госдепа США

Москва, 31 марта. Предполагаемые «российские хакеры» якобы украли тысячи электронных писем Государственного департамента США в прошлом году.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что «хакеры» получили доступ к электронным почтам бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Сейчас не установлено, имеется ли у них доступ к секретной информации. Также неизвестно и то, является ли эта «кибератака» частью кибервзлома SolarWinds.

«Хакеры» якобы взломали клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds в декабре 2020 года. В Соединенных Штатах упрекнули Россию в причастности к этой «атаке».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к «кибератакам». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что упреки США в «причастности» к массовой «хакерской атаке» на американские федеральные ведомства бездоказательны.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что «российское вмешательство» является психологическим воздействием американских элит и спецслужб на население США.