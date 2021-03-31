Американские ученые разработали препарат для замедления процессов старения

Хьюстон, 31 марта. Новый препарат для замедления старения и восстановления организма человека прошел клинические испытания. Его эффективность была доказана.

Ученые из США сообщили об успешном завершении серии клинических испытаний нового препарата, позволяющего восстановить мышечную силу и когнитивные способности пожилых людей, а также замедлить процессы старения организма. Разработчики изложили подробности о принципе действия препарата в научной статье, опубликованной в издании Clinical and Translational Medicine.

Препарат получил название GlyNAC. В его состав входит смесь глицина и N-ацетилцистеина (NAC). Первое вещество в основном применяется для подавления депрессивных эмоций, а NAC является составным веществом муколитического средства АЦЦ. Испытания GlyNAC проводились на лабораторных мышах и добровольцах пожилого возраста. В результате исследований было доказано, что препарат снижает окислительный стресс и восстанавливает функцию органелл митохондрий. Участники исследований отметили, что у них нормализовалась скорость ходьбы, улучшилось мышление и работоспособность.

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