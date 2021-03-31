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Военный эксперт рассказал, потерей каких территорий обернутся попытки Украины вернуть Крым

Военный эксперт рассказал, потерей каких территорий обернутся попытки Украины вернуть Крым

Киев, 31 марта. Эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко дал оценку эффективности новой стратегии украинских властей по «деоккупации» Крыма.

Недавно утвержденная действующим украинским лидером Владимиром Зеленским стратегия по «деоккупации и реинтеграции» Крыма имеет серьезный изъян, заявил эксперт. По мнению Богдана Устименко, ошибка киевских властей может стоить государству Одессы, Бердянска и Мариуполя.

«Эта стратегия совсем не уделяет внимания морским пространствам», — сказал он, отметив, что новый антироссийский план Украины полностью игнорирует государственный суверенитет над морскими территориями.

Эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что после воссоединения Крымского полуострова с РФ Украина потеряла не только 27 тысяч километров территории на суше, но и свыше 100 тысяч километров морского пространства вокруг. Устименко акцентировал внимание на том, что это очень большая проблема для киевских властей, которую они почему-то в расчет не берут.

«Надо не забывать, что у нас еще есть Одесса, есть Бердянск, Мариуполь и другие участки. Если мы как государство не будем уделять надлежащего внимания морской безопасности, мы будем терять и другие наши территории», — заключил он.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины планирует усилить военные группировки в Донбассе и у крымских границ.

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