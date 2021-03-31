Андрей Мягков поделился с Корчевниковым своей мечтой

Москва, 31 марта. Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» поделился воспоминаниями о разговоре с народным артистом Андреем Мягковым. Тогда актер рассказал о своей мечте.

В гости к Корчевникову пришел актер Олег Шкловский, который дружил с Мягковым. Он показал портрет, написанный звездой советского кино, и прокомментировал работу приятеля: «Он приносит мне вот это. Это с ума можно сойти!».

Корчевников в разговоре со Шкловским вспомнил о беседе с Мягковым. Это произошло на море, когда звезде советского кино было около 60 лет. Тогда актер отдыхал вместе с женой Анастасией Вознесенской.

«Он (Мягков. — Прим. ФАН) говорил: «Я не могу больше быть в актерской профессии. Я хочу из нее уйти». Он этого шага так и не сделал», — сказал Корчевников в эфире своего шоу.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года. Ему было 82 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Проститься с актером пришли коллеги и поклонники. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.