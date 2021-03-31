Китай запустил новый спутник зондирования Земли

Пекин, 31 марта. Китайская ракета CZ-4C вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02. Об этом сообщает пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Ракета со спутником стартовала 31 марта с космодрома Цзюцюань, который расположен в провинции Ганьсу. Спутник будет использоваться для планирования и развития городских территорий, а также для нужд сельского хозяйства и предотвращения стихийных бедствий.

Стоит отметить, что за последние годы Китай добился ощутимых результатов в космической сфере. При этом китайские специалисты успешно реализуют проект исследования Луны и Марса.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Согласно документу, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.