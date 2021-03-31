Правительство России планирует поменять систему оплаты труда чиновников

Москва, 31 марта. Возможные перемены в системе вознаграждения труда для административных госслужащих представил руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вопрос о реформировании системы материального поощрения для служащих административных ведомств давно стоял перед кабмином. По словам вице-премьера, сдерживающим фактором были искусственно поддерживаемые пустующие ставки.

«Сложилась ситуация, когда разрыв между ведомствами стал критическим: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки», — объяснил зампред правительства.

Ключевым этапом будущей реформы считается балансировка средней зарплаты между управленческими ведомствами. По задумке авторов, это должно привести оплату труда к справедливому уровню. Дополнительно планируется увеличить ежемесячные гарантированные выплаты, чтобы сотрудники на местах могли заранее планировать социально значимые траты.

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» и экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков ранее подчеркивал, что для уничтожения коррупции нужно отслеживать не доходы, а расходы чиновников.