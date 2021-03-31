Матвиенко рассказал о судьбе участницы «Фабрики звезд» Юлии Бужиловой

Москва, 31 марта. Проект «Фабрика звезд» выпустил на российскую поп-сцену огромное количество звезд. Одной из самых ярких участниц была певица Юлия Бужилова, которая пропала после проекта.

Артистка смогла завоевать сердца миллионов зрителей благодаря своему хиту «Спи». Однако, несмотря на огромный успех на проекте, ее певческая карьера не сложилась. Сегодня Бужилова не выступает и избегает любой публичности. По словам продюсера «ФЗ» Игоря Матвиенко, Бужилова была одной из самых ярких участниц первого сезона, однако она была неформатной артисткой.

«Я как продюсер недоработал. Ее творчество не поп-хиты. Мы даже не выпустили ей альбом. А ведь материал-то есть. Может, выпустим, если только Юля сама захочет. Но она категорически отказывается сниматься», — поделился продюсер.

Несмотря ни на что, Матвиенко после проекта не потерял связь с талантливой артисткой. Сейчас она работает в его академии «М.А.М.А», преподает вокал. Бужилова воспитывает ребенка, но старается всячески избегать вопросов о личной жизни. Исполнительница даже не ведет аккаунты в социальных сетях.

Проект «Фабрика звезд» в свое время стал культовым на телевидении. Многие современные артисты «выросли» из него. Недавно о своем кастинге на шоу рассказала его бессменная ведущая Яна Чурикова. Начинающая артистка проходила пробы в период анорексии.