Росавиация с 1 апреля вводит запрет на вылеты в Турцию из 13 городов РФ

Москва, 31 марта. Реализация авиарейсов в Турцию из более чем 10 российских городов оказалась под запретом. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно сообщению из Telegram-канала Росавиации, под запретом окажутся рейсы в Турцию из таких городов, как Волгоград, Барнаул, Оренбург, Липецк, Тюмень, Сочи, Саратов, Воронеж, Калуга, Краснодар, Белгород, Нальчик и Южно-Сахалинск. Установленные Росавиацией ограничения начнут действовать с 1 апреля 2021 года.

«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», — следует из сообщения.

Министерство здравоохранения Кипра приняло официальное решение о переводе РФ в список стран, из которых могут приезжать отдыхающие. Как сообщалось ранее, нововведения начнут действовать с 1 апреля.