Закон о новых сроках Путина одобрили в Совфеде

Москва, 31 марта. Совет Федерации РФ утвердил закон, позволяющий президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Документ дает право российскому лидеру претендовать еще на два срока. Закон был одобрен на заседании органа в среду.

Своим решением Совфед РФ привел законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Конституцию. Авторами документа выступили председатель комитета органа по конституционному законодательству Андрей Клишас, депутаты ГД Ольга Савастьянова и Павел Крашенников.