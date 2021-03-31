Володин анонсировал создание мер по защите россиян в отпуске за границей

Москва, 31 марта. Госдума РФ хочет обсудить с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам председателя Государственной думы РФ, предложения по итогам совещания будут переданы в оперативный штаб. Ранее заместитель главы российского Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что в стране может начаться третья волна коронавируса. В ответ на это Володин в Telegram-канале заявил о необходимости проанализировать в ближайшее время готовность других стран принимать российских туристов.

«Все это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии <...> в Государственной думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом», — написал спикер.