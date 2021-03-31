Число просроченных микрозаймов в России достигло рекорда в феврале

Москва, 31 марта. Количество просроченных россиянами свыше 90 дней микрозаймов достигло нового рекорда по итогам февраля — 5,4 млн ссуд.

В последний месяц зимы было зафиксировано увеличение показателя на 1,8% относительно января текущего года. В то же время немного сократилась их доля в числе всех выданных в стране микрозаймов — на 0,3%, до 40,6%. Также в феврале отмечается увеличение объема «плохих» займов — на 2,2% за месяц, до рекордных 59,6 млрд рублей. Доля «просрочки» в общем портфеле увеличилась с января на 0,5% — до 34,7%.

Российские микрофинансовые организации (МФО) в феврале снизили число выданных займов гражданам на 7,3% — до 1,8 млн. Средний размер ссуды сократился на 0,4% — до 13 107 рублей. Так, сумма выдач в феврале уменьшилась на 7,6% — до 23,8 млрд рублей. Показатель является минимальным с сентября прошлого года.

Центробанк РФ ранее рекомендовал кредитным организациям продолжить реструктуризацию займов россиян и субъектов малого и среднего бизнеса. Критерием для одобрения заявки является выявленный коронавирус у заемщика или членов его семьи.

Россияне, потерявшие доход или заболевшие коронавирусом, с 1 апреля уже не смогут подать заявление на реструктуризацию кредита. Кроме того, как пишет телеканал «Санкт-Петербург», с повышением ключевой ставки банки начали пересматривать условия по кредитным договорам: ставки по ипотеке могут увеличиться на 0,2–0,3%.