Извержение супервулкана Лос Чокойос привело к изменениям в атмосфере

Москва, 31 марта. Ученые в области атмосферной химии и метеорологии выяснили, как извержение супервулкана может повлиять на атмосферу Земли.

Они изучили последствия катастрофического извержения супервулкана Лос Чокойос в районе гватемальского нагорья, которое произошло 75 тыс. лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Сегодня на месте вулкана находится гигантская кальдера Атитлан, превратившаяся в озеро. Высота кальдеры составляет 1563 метра. Исследователи проанализировали отложения в образовавшихся после извержения геологических слоях. В результате катастрофы в атмосферу было выброшено большое количество серы, хлора и брома.

Компьютерное моделирование позволило понять, что извержение нарушило в тропиках квазидвухлетние колебания направления ветра в стратосфере. Ученые выдвинули гипотезу, что такие большие выбросы в результате взрыва приведут к многолетним последствиям для атмосферы и глобального климата в целом.

Ранее российские ученые рассказали о самых опасных вулканах в стране. Наибольшую опасность представляют вулканы, которые располагаются на Дальнем Востоке.

Извержение вулкана в Исландии может длиться дольше, чем предполагалось в самом начале, сообщили европейские вулканологи. Как пишет «Ридус», около недели назад началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал почти 6 тыс. лет.