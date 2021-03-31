Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина беременна от иностранца

Москва, 31 марта. Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Киушкина ждет ребенка от иностранца. У нее должна родиться дочь.

После ухода из шоу девушка практически перестала вести соцсети, предпочитая держать в секрете личную жизнь. В окружении звезды сообщили, что сейчас она находится в счастливых отношениях с иностранцем, который чуть младше нее.

По словам подруги Киушкиной, 26-летняя девушка находится на четвертом месяце беременности. У знаменитости должна родиться дочь.

«Она дочку и хотела, так что очень рада. Наблюдается, кстати, в одном из лучших московских роддомов, где рожали многие наши звезды», — сказала подруга звезды «Дома-2» в разговоре с изданием «СтарХит».

Киушкина стала участницей телепроекта «Дом-2» в 2015 году. Осенью того же года она покинула реалити-шоу. Ушла из проекта она для того, чтобы наладить романтические отношения с популярным рэпером Гуфом. Как утверждает девушка, именно хип-хоп-исполнитель помог ей справиться с депрессией.

В прошлом году стало известно, что Киушкина заразилась коронавирусом. Девушка была на домашнем карантине после возвращения из Франции.