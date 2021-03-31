Российские дипломаты продолжают работать в Мьянме

Нейпьидо, 31 марта. Эвакуация сотрудников российской дипломатической миссии из Мьянмы пока не планируется. Дипломаты продолжают работать в штатном режиме, сообщили в посольстве.

Стоит отметить, что Госдеп США принял решение покинуть Мьянму. Представители США вместе со своими семьями были эвакуированы из страны в связи с массовыми беспорядками.

При этом отмечается, что это решение не распространяется на всех работников дипломатической миссии. Часть сотрудников, чья работа является необходимой, осталась в стране.