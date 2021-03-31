Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

Рим, 31 марта. Итальянские карабинеры задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, передают местные СМИ. Один из них передавал в посольстве документы в обмен на деньги.

Подозреваемые — итальянский военнослужащий и россиянин. Задержание произошло вечером во вторник, 30 марта. Официальных комментариев со стороны российского диппредставительства и властей Италии пока не поступало, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Сотрудники ФСБ раскрыли планы осужденного за шпионаж бывшего футболиста из Украины Василия Василенко, сообщал сайт 360tv.ru. Правоохранители установили, что мужчина целенаправлено собирал секретные данные в отношении Вооруженных сил РФ.