В Sohu рассказали о неожиданной реакции КНР на размещение американских ракет в Японии

Пекин, 31 марта. Размещение в Японии американских ракет средней дальности вызовет ответную реакцию не только со стороны России, которая укрепит оборону Южных Курил, но и со стороны Китая.

Реакция России на возможность размещения американских ракет средней дальности в Японии легко предсказуема: она выразится в усилении обороны Курильских островов. Китайские аналитики подчеркнули, что и в Пекине не будут сидеть сложа руки. Статью в Sohu о неожиданной реакции Китая на милитаризацию Японии перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия».

«В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию», — сообщили авторы.

В середине марта, как сообщали СМИ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полеты над Японским морем и Тихим океаном. Индийский журналист Мансий Астхана на страницах EurAsian Times подчеркнул, что эти полеты стали сигналом Москвы для Токио о готовности России защищать свой суверенитет над четырьмя южным островами Курильской гряды, возврата которого регулярно требуют японские власти.