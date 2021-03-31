Образ помолодевшей Аллы Пугачевой на вечеринке внучки покорил пользователей Сети

Москва, 31 марта. Народная артистка Алла Пугачева посетила вечеринку в честь дня рождения внучки Клавдии. Звезда покорила поклонников образом в стиле total black.

Дочь певицы Кристина Орбакайте смогла вернуться в Москву и собрала родных на дне рождения дочери. Клавдии 30 марта исполнилось девять лет.

По случаю дня рождения наследницы Орбакайте устроила вечеринку, пригласив в гости звездную мать. Примадонна выбрала черный наряд: юбку в пол и блузку. Из аксессуаров у знаменитости был черный ремень с золотой пряжкой, который подчеркивал талию артистки.

Снимок с вечеринки попал в интернет. Поклонники, увидев звезду сцены, пришли в восторг от ее внешнего облика. Артистке сделали массу комплиментов, отметив ее красоту и молодость.

«Ну, что за красавица»; «У вас нет старости! Вы лучше всех мировых звезд справляетесь с возрастом! Я искренне радуюсь!»; «Вы как всегда несравненно восхитительны!» — пишут в комментариях в соцсети Instagram.

Вместе с Пугачевой на детском празднике были ее наследники Гарри и Лиза. Как призналась недавно знаменитость, она боится, что младшая дочь превратится в «девочку из Instagram».