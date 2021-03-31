Семилетнего американца обвинили в изнасиловании

Вашингтон, 31 марта. В суд поступило дело в отношении подростка, который обвиняется в изнасиловании. Имя ребенка не раскрывается.

Инцидент произошел в День благодарения в 2020 году. Адвокат Энтони Мартоун заявил, что мальчик не мог по-настоящему осознавать свои действия, поэтому стороне обвинения придется доказать, что он действительно физически совершил этот акт.

Правозащитник назвал дело абсурдным и подчеркнул, что доказать вину подростка будет «почти невозможно».

Следователи арестовали молодого человека, обвиняемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки в лифте торгового центра на северо-западе Москвы, сообщило РИАМО.