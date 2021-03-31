Изменение правил для праворульных автомобилей ожидается в России

Москва, 31 марта. В Российской Федерации могут изменить правила, относящиеся к автомобилям с правым рулем. Речь идет о расположении фар на таким машинах.

Об этом стало известно из материала «Известий». Конструкция фар праворульных авто предусмотрена для другого порядка дорожного движения.

«При езде по правой стороне свет вместо обочины падает на встречную полосу», — говорится в статье.

Получается, что при движении владелец автомобиля с правым рулем своими фарами слепит других водителей. Сообщается, что более всего данный вопрос актуален для Дальнего Востока: именно в этом регионе автолюбители покупают японские машины. Новая норма ТО может вступить в силу в России с 1 октября 2021 года.

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