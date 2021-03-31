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Депутаты парламента Кузбасса выбрали нового уполномоченного по правам ребенка

Депутаты парламента Кузбасса выбрали нового уполномоченного по правам ребенка

Кемерово, 31 марта. Депутаты парламента Кузбасса выбрали нового уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом сообщает издание А42.RU.

Должность уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе заняла Валентина Богатенко. Такое решение приняли накануне во время 19-го заседания Заксобрания Кемеровской области. Ее кандидатуру поддержал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Данная кандидатура была поддержана уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и комитетом по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса», — сообщает издание.

Ранее Богатенко, которая является кандидатом педагогических наук, работала в органах управления образования и образовательных учреждениях Кемерово. После занимала пост начальника управления по взаимодействию с Кемеровским городским Советом народных депутатов мэрии столицы Кузбасса.

Накануне администрация Кузбасса ответила жителям на вопросы о росте цен на бензин.

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