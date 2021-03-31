Основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили скончался в Тбилиси

Тбилиси, 31 марта. Известный грузинский композитор, основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили скончался на 82-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Эркомаишвили в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Университетскую клинику в Тбилиси. Там медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Грузинский фольклорист на протяжении многих лет изучал народные песни. Творческая карьера Эркомаишвили в 2008 году сменилась на политическую: он стал депутатом парламента Грузии от партии «Единое национальное движение». Однако спустя год прекратил парламентскую деятельность и возглавил Национальный центр фольклора.

Писатель-историк Наум Синдаловский скончался в Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru. Он занимался исследованием городского фольклора. Причина смерти литератора не уточняется.