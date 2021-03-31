СК начал проверку после отравления детей угарным газом на Кубани

Краснодар, 31 марта. Правоохранители организовали проверку по факту отравления пятерых детей угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в одном из частных домов в станице Переясловская Краснодарского края. Уточняется, что минувшим вечером пятеро несовершеннолетних были госпитализированы в местную больницу с признаками отравления угарным газом. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

«По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котел», — пояснили в СК по региону.

Прокурорам и специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Они проверят соблюдение требований закона об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Три человека погибли в результате отравления угарным газом под Самарой, сообщал сайт 360tv.ru. Их тела были обнаружены в доме.