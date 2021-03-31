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СК начал проверку после отравления детей угарным газом на Кубани

СК начал проверку после отравления детей угарным газом на Кубани

Краснодар, 31 марта. Правоохранители организовали проверку по факту отравления пятерых детей угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в одном из частных домов в станице Переясловская Краснодарского края. Уточняется, что минувшим вечером пятеро несовершеннолетних были госпитализированы в местную больницу с признаками отравления угарным газом. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

«По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котел», — пояснили в СК по региону.

Прокурорам и специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Они проверят соблюдение требований закона об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Три человека погибли в результате отравления угарным газом под Самарой, сообщал сайт 360tv.ru. Их тела были обнаружены в доме.

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