Бывший возлюбленный Ольги Бузовой провел ночь в компании бомжей

Москва, 31 марта. Поддержать людей, оставшихся без крыши над головой, решил рэп-исполнитель и известный блогер Давид Манукян. Артист провел ночь в компании бездомных.

Благотворительная акция, которую поддержал музыкант, проходила 30 марта. Дава всю ночь вместе с волонтерами организации «Ночлежка» раздавал людям еду, предметы личной гигиены и обувь.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой дежурил в фургончике несколько часов. Всем нуждающимся он подавал суп, макароны, хлеб, выпечку и горячий чай. Благодаря акции многие люди ощутили поддержку и смогли набраться сил. Фотографии с мероприятия появились в распоряжении издания StarHit.

Во время проведения мероприятия Манукян пообщался с гостями, расспросил их об обстоятельствах жизни, которые привели их к такому итогу. Волонтеры откровенно рассказали о тонкостях своей работы. Своими впечатлениями от вечера Дава пообещал поделиться с поклонниками в TikTok. Для артиста подобная акция не в новинку — на 8 Марта он на свои деньги дарил цветы жительницам многоэтажных домов в спальных районах столицы.

Акция, в которой участвовал популярный блогер, была приурочена ко Дню бездомного человека. Мероприятие проводили благотворительная организация «Ночлежка» совместно с социальной сетью TikTok, сообщает 360tv.ru.

Накануне мать блогера Анна Манукян опубликовала серию снимков, на которых еще совсем юный артист запечатлен во время путешествия по Великобритании и Италии.