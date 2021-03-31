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Пациентам саратовских больниц при выписке будут предлагать прививку от коронавируса

Пациентам саратовских больниц при выписке будут предлагать прививку от коронавирусаСаратов, 31 марта. Пациентам городских больниц при выписке будут предлагать вакцину от коронавируса, о чем сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин. Чиновник отметил, что данная мера поможет повышению коллективного иммунитета.  

«Конечно, это правильная мера. Многим банально лень записываться на вакцинацию, добираться до поликлиники. А при выписке из больницы человек и морально легче относится к прививке, и лишнего времени у него это не отнимет. Особенно внимание нужно уделить категории людей старше 50–60 лет, которые находятся в главной группе риска», — рассказал корреспонденту ФАН саратовский врач Виктор П.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Саратовской области отменяется с 1 апреля. Меры безопасности останутся в качестве рекомендательных.

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