Пациентам саратовских больниц при выписке будут предлагать прививку от коронавируса

Саратов, 31 марта. Пациентам городских больниц при выписке будут предлагать вакцину от коронавируса, о чем сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин. Чиновник отметил, что данная мера поможет повышению коллективного иммунитета.

«Конечно, это правильная мера. Многим банально лень записываться на вакцинацию, добираться до поликлиники. А при выписке из больницы человек и морально легче относится к прививке, и лишнего времени у него это не отнимет. Особенно внимание нужно уделить категории людей старше 50–60 лет, которые находятся в главной группе риска», — рассказал корреспонденту ФАН саратовский врач Виктор П.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Саратовской области отменяется с 1 апреля. Меры безопасности останутся в качестве рекомендательных.