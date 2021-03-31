Австралия намерена развернуть производство собственных ракет

Канберра, 31 марта. Австралия будет заниматься производством отечественных управляемых ракет, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Такой шаг австралийский политик объяснил ростом напряженности в Тихоокеанском регионе.

«Создание нашего собственного суверенного потенциала на австралийской земле необходимо для обеспечения безопасности австралийцев», — заявил Скотт Моррисон.

В своем заявлении премьер сослался на перемены в «глобальной ситуации» и отметил, что ракеты будут разрабатываться в соответствии с имеющимся планом на создание тысяч рабочих мест и расширение возможностей для экспорта австралийской продукции.

Ранее стало известно о запуске американской компанией SpaceX ракеты-носителя Falcon 9 с новой группой спутников для системы Starlink.