Бывшая жена Ефремова объяснила, почему не навещает его в тюрьме

Москва, 31 марта. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в тюрьме за смертельное ДТП, остался без свиданий с бывшей женой, актрисой Ксенией Качалиной. Артистка в интервью раскрыла причины.

Последние годы стали не лучшими в жизни Качалиной, которая ведет разгульный образ жизни. Актриса заявила, что не собирается ездить на свидания с бывшим мужем, который отбывает срок за аварию, в которой погиб человек.

«Он хороший водитель. Я ездила с ним на заднем сидении, и он зеркальце делал так. И тоже вел машину, разговаривая со мной, потому что я всех отвлекаю. Даже если им дают раз в месяц какие-то свидания, это я тоже узнала, то мне тоже нет смысла мотаться», — заявила Качалина в интервью Пятому каналу.

В беседе с журналистами артистка призналась, что скучает по Ефремову и тому времени, когда они были вместе. Качалина была счастлива в те годы со своим супругом. По ее словам, она за многое благодарна актеру, в том числе и за то, что он научил ее готовить омлет с помидорами.

Бывшая жена Ефремова рассказала, что даже после расставания он всегда поддерживал ее финансово. Сейчас ей помогают его друзья, поэтому на жизнь хватает. При этом актриса призналась, что в основном все свои средства она тратит на алкоголь и сигареты.

Хотя еще неделю назад Качалина рассказывала корреспондентам НТВ о тяжелом финансовом положении. После того как Ефремов ограничил ее доступ к банковской ячейке, она буквально стала жить впроголодь.