Вашингтон, 31 марта. Президент США Джо Байден активно покровительствует карьере судьи Кетанджи Браун Джексон, которая помогала ему в процессе импичмента экс-президента Дональда Трампа.

Еще во время избирательной кампании Байден обещал избирателям впервые в истории страны назначить темнокожую женщину на пост Верховного судьи США. USA Today сообщает, что недавно личным указом американского президента в Высший апелляционный суд округа Колумбия, который считается важным и предпоследним шагом на пути к креслу верховного судьи, была назначена Кетанджи Браун Джексон.

Имя Джексон уже фигурировало в американских политических скандалах. Именно она была судьей, принимавшей активное участие в инициации процедуры импичмента Дональда Трампа в 2019 году, когда Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Джексон заставила помощника Трампа Дона Макганна давать показания, игнорируя его иммунитет, и заявила, что Трамп преследует личные мотивы и стремится избавиться от политического конкурента путем сфабрикованного скандала. В том же 2019 году Джексон заблокировала попытки Трампа ускорить процесс депортации нелегалов. Администрация 45-го президента США обжаловала это решение, однако сейчас, когда Байден проводит полную ревизию миграционной политики Трампа, есть вероятность, что этот случай будет пересмотрен снова.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об истинных причинах пассивности вице-президента США Камалы Харрис в вопросе миграционного кризиса. Журналисты издания New York Post уверены, что Харрис планирует нагнетать ситуацию на границе Штатов до предела, а когда ситуация достигнет пика напряженности — найти виноватого в собственных политических ошибках.