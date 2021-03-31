ВВС США планируют внедрить на самолеты уязвимую к подавлению систему связи

Вашингтон, 31 марта. США внедряют на боевую авиацию новые радиостанции. Однако эта система может быть уязвима перед установками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новая система обмена информацией получила название Freedom Radio 550. Изначально она создавалась для размещения на истребителях пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Обе модели самолетов были изготовлены с собственными протоколами обработки информацией, что затрудняло работу в смешанных соединениях. С целью исправить эту недоработку и было решено начать разработку иной системы.

Пентагон решил установить Freedom 550 на другие самолеты и беспилотные летательные аппараты. Ее получит не только боевая авиация, но и самолеты-топливозаправщики KC-46 и KC-135. Допускается применение этого комплекса в будущем с перспективной системой искусственного интеллекта Skyborg.

Однако во внедрении единой системы есть и опасность для авиации. После интеграции самолетов в сетецентрический обмен боевыми данными при выполнении миссий противник сможет заблокировать каналы передачи данных через шлюзовые радиостанции. Новые средства РЭБ смогут эффективно бороться с ВВС США. В Пентагоне допускают повышение защищенности Freedom 550 для нейтрализации этого изъяна, однако для этого потребуются дополнительные затраты из бюджета.

Эксперты из КНР ранее сравнили стоимость одного летного часа истребителей Су-27 и F-35.