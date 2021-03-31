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Каждая третья российская компания берет сотрудников на работу по рекомендации

Каждая третья российская компания берет сотрудников на работу по рекомендации

Москва, 31 марта. Почти три из десяти российских работодателей финансируют рекрутинговые реферальные программы, а трудоустройство по рекомендации остается эффективным способом подбора персонала.

Больше половины россиян когда-либо давали рекомендации коллегам, друзьям или родственникам, а подавляющее большинство менеджеров по персоналу имеют опыт приема на работу по протекции. Опрос с участием тысячи респондентов из 258 населенных пунктов провели аналитики сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 85% HR-менеджеров доводилось принимать на работу новых сотрудников по рекомендации коллег, родственников или друзей. При этом к рекомендациям, как правило, прислушиваются и в крупных, и в небольших компаниях. Только 11% рекрутеров пока не сталкивались с трудоустройством по знакомству.

В 29% российских организаций существуют рекрутинговые реферальные программы, то есть работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, которые рекомендовали кого-то из своих коллег или знакомых на вакантную должность. В 21% компаний такая программа распространяется на все вакансии, а еще в 8% — лишь на некоторые.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян смеются над несмешными шутками начальства. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Около трети россиян, а именно 30%, поддерживают идею обязательной для всех компаний четырехдневной рабочей недели. При этом 47% считают, что решение должен принимать работодатель, пишет «Ридус».

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