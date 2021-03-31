Каждая третья российская компания берет сотрудников на работу по рекомендации

Москва, 31 марта. Почти три из десяти российских работодателей финансируют рекрутинговые реферальные программы, а трудоустройство по рекомендации остается эффективным способом подбора персонала.

Больше половины россиян когда-либо давали рекомендации коллегам, друзьям или родственникам, а подавляющее большинство менеджеров по персоналу имеют опыт приема на работу по протекции. Опрос с участием тысячи респондентов из 258 населенных пунктов провели аналитики сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 85% HR-менеджеров доводилось принимать на работу новых сотрудников по рекомендации коллег, родственников или друзей. При этом к рекомендациям, как правило, прислушиваются и в крупных, и в небольших компаниях. Только 11% рекрутеров пока не сталкивались с трудоустройством по знакомству.

В 29% российских организаций существуют рекрутинговые реферальные программы, то есть работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, которые рекомендовали кого-то из своих коллег или знакомых на вакантную должность. В 21% компаний такая программа распространяется на все вакансии, а еще в 8% — лишь на некоторые.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян смеются над несмешными шутками начальства. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Около трети россиян, а именно 30%, поддерживают идею обязательной для всех компаний четырехдневной рабочей недели. При этом 47% считают, что решение должен принимать работодатель, пишет «Ридус».