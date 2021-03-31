Каждая четвертая пара в России делит обязанности по готовке поровну

Москва, 31 марта. Приготовлением завтраков, обедов и ужинов занимаются как женщины, так и мужчины в каждой четвертой российской семье (28%).

Опрос провел сервис SuperJob. Участие приняли представители экономически активного населения старше 18 лет, которые состоят в браке или отношениях, из 85 регионов страны. В большинстве семей готовкой занимаются женщины. При этом 28% опрошенных пар заявили, что у них обязанности по готовке разделены поровну.

Еще в 7% семей завтраками, обедами и ужинами занимаются мужчины. Однако в 61% случаев готовка является обязанностью женщины. Также 47% жителей России считают, что женщины готовят вкуснее. Мужчин назвали лучшими кулинарами 16% респондентов. Первенство мужчин в кулинарии признают 58% из тех пар, где готовкой занимаются представители сильного пола. Каждый третий опрошенный заявил, что и мужчина, и женщина в семье готовят вкусно.

До этого диетолог Антонина Стародубова призвала отказаться от употребления пищи из доставки. Приготовление еды в домашних условиях позволит контролировать состав еды и сбалансированность рациона.