Что изменится в РФ с 1 апреля: повышение пенсий, отмена льгот, новое в ПДД и туризме

Как всегда, россиян с начала нового месяца ждет ряд изменений. Будут проиндексированы пенсии некоторым категориям граждан; отменят ряд льгот, введенных в связи с пандемией COVID-19; начнут действовать новые правила, касающиеся российского софта; очередные изменения произойдут в ПДД; откроется ряд туристских направлений. О главных новациях апреля — в обзоре ФАН.

Индексация социальных пенсий

Как ранее подробно рассказывал ФАН, с 1 апреля 2021 года россиян ждет очередная индексация пенсий. Повышение коснется граждан, получающих социальную пенсию, эти выплаты вырастут на 3,4%. После индексации в среднем по России социальная пенсия составит 10 183 рубля. Кто получает такую пенсию, подробно рассказано в материале ФАН.

Отмена части льгот

С 1 апреля прекращают действие некоторые льготы, введенные для поддержки граждан в разгар пандемии COVID-19. После 1 апреля нельзя будет претендовать на новогоднюю выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Граждане от 65 лет потеряют право сидеть на оплачиваемом больничном не по болезни, а исключительно для соблюдения самоизоляции. Безработные не смогут удаленно и по упрощенной схеме регистрироваться в центрах занятости.

Также заканчивается действие некоторых коронавирусных льгот, касающихся реструктуризации долгов и упрощенной схемы оформления дотаций при оплате услуг ЖКХ.

Увеличение детских пособий

С 1 апреля изменятся правила начисления пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Ранее ФАН рассказывал, что от схемы выплаты пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка решено отказаться в пользу большей гибкости. В некоторых случаях семьям с низким доходом пособие повысят до 75% или 100% суммы прожиточного минимума на ребенка, установленного для региона, где проживает малоимущая семья. Подробнее — в материале ФАН.

Новые правила ПДД

Апрельские новации при сдаче экзаменов на водительские права: исключение из экзамена теста на автодроме. Вождение придется сдавать в «боевых» условиях — сразу на городских улицах. Правило действует для автомобилистов, для прав на управление мотоциклом экзамен на автодроме остается.

Помимо этого, как и прежде, придется сдавать теоретический курс на знание правил дорожного движения (ПДД).

Предустановка российского софта

С 1 апреля 2021 года вступает в силу правило обязательной установки отечественного софта на все ввозимые в страну электронные устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, смарт-телевизоры и т. д. На них в обязательном порядке должны быть сервисы «Яндекса», приложение «Госуслуги», почта Mail.ru, российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирус Kaspersky и др. За продажу гаджетов без российского софта предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.

Возобновление зарубежного туризма

С апреля россияне снова смогут достаточно гибко планировать зарубежный отдых. С 1 апреля для российских туристов открывается Кипр, гостей по-прежнему принимают Греция, Турция и некоторые другие страны, в том числе довольно экзотические. Возобновляется авиасообщение с некоторыми странами, в том числе с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном. О том, какие документы необходимы при посещении зарубежных стран, и потребуется ли на отдыхе проходить карантин, необходимо узнавать заранее.