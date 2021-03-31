В Иране считают, что расцвет сотрудничества на Востоке ускорит закат США

Москва, 31 марта. Представители руководства Ирана и Китая подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Документ был подписан в прошлую субботу,

Как передает «Политнавигатор» со ссылкой на «Коммерсант», основная цель данного договора направлена на серьезный вызов США.

Пока не обнародован полный текст документа, остается только гадать, какие пункты он содержит. По данным газеты The New York Times, Китай обязался в течение 25 лет инвестировать 400 миллиардов долларов в Иран. Помимо этого, в соглашении есть пункты, касаемые развития оборонного, разведывательного и антитеррористического сотрудничества двух стран, что в конечном итоге будет способствовать более глубокому вовлечению Тегерана в китайскую интеграционную инициативу «Один пояс — один путь».

Очевидно, что альянс геополитических противников озадачил американского лидера Джо Байдена. А руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен и вовсе отметил, что в американо-китайских отношениях становится все больше аспектов, усиливающих конфронтацию.

«Беспокойство Байдена полностью оправдано. Расцвет стратегического сотрудничества на Востоке ускорит закат США», — отметил на своей странице в соцсетях секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Стоит отметить, что руководство КНР ранее избегало участия в каких-либо альянсах, а Тегеран не распространял свои союзы дальше Ближнего Востока и Азиатского региона. Сейчас же очевидно его внешняя политика затрагивает и интересы заокеанских партнеров.

«Однако давление Соединенных Штатов, назвавших Китай «главной угрозой» и вернувшихся к конфронтационной модели отношений с Ираном, вынудило Тегеран и Пекин сделать ставку на консолидацию, позволяющую свести на нет часть американских санкций и создать рычаги ответного давления на США», — пишут авторы статьи американского издания.

Ранее российский политик Франц Клинцевич заявил, что Китай сейчас посылает США сигнал о том, что Пекин не позволит американцам действовать в Иране по сценарию Ирака.