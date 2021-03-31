В США заявили, что КНДР возобновила активность на ядерном объекте

Вашингтон, 31 марта. Северная Корея возобновляет работы по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбене, заявили в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Проанализировав полученные снимки со спутника, американские эксперты пришли к выводу, что КНДР возобновила работы по переработке плутония. Специалисты сообщают, что на фотографиях видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта в Йонбене, поднимается дым. Данный признак является показателем, что объект функционирует, и скорее всего, на нем проходят какие-то работы. Кроме этого, в Центре стратегических и международных исследований подчеркивают, что недавно на теплоэлектростанции, которая связана с ядерным объектом в Йонбене, также была выявлена активность.

Один из экспертов Виктор Ча заявил, что оживление на данном объекте наряду с ракетными испытаниями может быть очередным этапом «во многом выверенной» кампании по эскалации напряженности, проводимой Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что Южная Корея заявила о готовности к перехвату ракет КНДР. В Сеуле уверены, что вооруженные силы страны обладают достаточным потенциалом для своевременного обнаружения и уничтожения северокорейских ракет малой дальности.