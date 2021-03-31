Писатель Ленгле считает, что блокировка Суэцкого канала позволила РФ и КНР объединиться

Париж, 31 марта. Блокировка Суэцкого канала позволила России и Китаю успешнее продвигать свои торговые маршруты и поставить под сомнение американскую модель глобализации.

Об этом рассказал французский журналист и писатель Франсуа Ленгле, который специализируется на экономической тематике. Его комментарий приводит газета Le Figaro.

По его словам, если экономические последствия блокировки канала контейнеровозом Ever Given незначительны, то геополитические последствия точно есть.

«Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на 5 тыс. км короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим «Полярным шелковым путем», — подчеркнул Ленгле.

Помимо этого, он добавил, что «атрибутом власти» всегда считалась способность создания торговых путей и контроля над ними. Ленгле напомнил, что канал построили европейцы, в том числе граждане Франции. После Первой мировой войны за его защиту отвечала Великобритания.

«И вскоре она уступает свое место новому мировому лидеру, США, которые контролируют торговые пути на протяжении всего XX века», — добавил писатель.

Ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что сам водный путь не виновен в блокировке, а является пострадавшей стороной.