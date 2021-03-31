СК РФ завершил расследование в отношении Арашуковых

Москва, 31 марта. Следователи, занимавшиеся делом экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова и его сына, экс-члена СФ Рауфа Арашукова, направили его материалы в прокуратору.

Сотрудники Следственного комитета РФ утвердили обвинения против Арашукова-старшего и его сына, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Главным фигурантам дела и их соучастникам инкриминируется хищение природного газа на сумму 3,8 млрд рублей, а также растрата 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда.

После завершения расследования сотрудники СК передали дело Арашуковых в прокуратуру для проверки. Затем материалы производства передадут в суд для рассмотрения по существу, заключила Петренко.