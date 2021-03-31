Китай планирует создать новый палубный истребитель к 2030 году

Пекин, 31 марта. Китайская компания Shenyang Aircraft Ltd приступает к разработке нового палубного истребителя, сообщают местные СМИ.

Предполагается, что в будущем новый самолет заменит состоящие на вооружении ВМС Китая палубные истребители J-15. Компания-разработчик приступит к реализации проекта уже в этом году — представители Shenyang Aircraft Limited заявили о намерении «совершить прорыв» в программе создания истребителей пятого поколения. Предполагаемый срок окончания работ по созданию самолета — 2030-е годы.

О подробностях новой разработки не сообщается, однако по предварительным данным, новый истребитель будет разрабатываться на базе спроектированного китайской компанией самолета FC-31 (J-31).

Ранее сообщалось, что Китай усиливает военное присутствие на спорных островах.