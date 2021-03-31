В Киеве обиделись на Париж и Берлин за игнорирование Зеленского

В киевском политикуме недоумевают, почему Россия, Франция и Германия намерены провести переговоры по урегулированию в Донбассе без Украины. По впечатлениям корреспондента ФАН, это недоумение носит слегка церемониальный характер. В Киеве отлично знают, что президент Зеленский вряд ли способен о чем-то договориться без разрешения США и ведение переговоров с ним не имеет особого смысла.

Накануне стало окончательно ясно, что президенты Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу втроем, без привлечения к ним украинского лидера Владимира Зеленского. Известно также, что одной из ключевых тем разговора станет ситуация в ЛНР и ДНР, ведь ФРГ и Франция выступают в роли гарантов Минских соглашений, но выполнять их Киев отказывается, лишь предлагая бесконечные варианты их изменения. По мнению экспертов, трехсторонний формат встречи сам по себе говорит о ситуации больше, чем любые нюансы.

Столь явное игнорирование интересов Украины крайне травматично и для самого Зеленского, и для всего МИД страны. У Киева есть ахиллесова пята: там не терпят, когда судьбу Донбасса обсуждают без них. Украинцы неоднократно просили западных партнеров никогда так не поступать и не «предавать украинский народ». То есть трехсторонний диалог Москвы, Берлина и Парижа — демонстративная акция. Заодно в Москве твердо заявили, что в планах Владимира Путина нет никаких переговоров с Зеленским.

Напомним, сам Зеленский все последнее время активно добивался либо новой встречи в «нормандском формате», либо разговора с каждым из трех лидеров по отдельности. По сути, президенту отвесили публичную оплеуху, и весьма заслуженную. Как показала практика, ничего, кроме нытья о том, что соглашения, под которыми подписался Киев, «для Украины неприемлемы», команда Зеленского предложить не в состоянии.

Эта ситуация сильно бьет и по политическим позициям президента. Местная «партия войны» не упустит шанса оттоптаться на нем по полной за дипломатический провал. Но Берлин и Париж все равно пошли на такой показательный шаг. Как указывают политологи, тон публикаций в ведущих европейских СМИ по поводу Киева и Зеленского начал меняться давно, еще в 2020 году. А гениальная украинская тактика «ври и вали все на РФ, как на мертвого» уже изрядно утомила Брюссель.

Но именно с начала нынешнего года тон европейцев стал особенно прохладным, что совпало по времени с закручиванием гаек в Киеве. По мнению аналитиков, президент Украины начал вести себя как диктатор, подменяя подконтрольным ему СНБО все остальные органы власти. Такая вульгарная опричнина здорово раздражает Берлин и Париж. Даже с учетом того, что авторитарные замашки Зеленского обращены на тех, кого на Западе договорились считать «российскими агентами влияния».

Главная проблема для Европы — в том, что сейчас на Украине сильно пахнет новой войной в Донбассе. А это совсем не входит в планы Берлина и Парижа, которые резко против любых военных конфликтов на континенте. Все понимают: новая бойня, если она все же начнется, случится по инициативе Киева. Всем остальным война либо не нужна, либо невыгодна. Зато тактика Украины предельно ясна: спровоцировать горячий конфликт, обвинить во всем Москву, потребовать новых санкций и в случае их введения объявить об «исторической перемоге».

Дошло до того, что ВСУ фактически вышли из режима прекращения огня, а в украинском Генштабе заявили о «моральной готовности к наступлению». Верховная рада выпустила постановление, заранее возложив ответственность за обострение конфликта на Россию, которая к нему вообще никак не причастна. Эксперты отметили, что, похоже, все это и породило «тройственный формат» переговоров по Донбассу, без Зеленского. Но это вряд ли способно повлиять на украинский политический класс в целом, для которого ложь, нытье и насилие остаются ключевой стратегией.

Как сообщил журналистам в Киеве экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, предстоящая встреча Путина, Меркель и Макрона без участия Украины вызывает большие опасения, ведь в ее ходе члены «нормандского формата» могут выработать общую позицию, невыгодную стране.

«Сам факт, что переговоры между Путиным, Меркель и Макроном пройдут без участия Украины, — очень плохой знак. Да, это может быть обусловлено тем, что там будут обсуждаться такие вопросы, как завершение прокладки «Северного потока — 2» и дополнительные санкции США против РФ. И конечно, Москва будет искать любые поводы, чтобы вбить клин между ФРГ, Францией и Америкой. Эти отношения и так никогда не были простыми, а сейчас, на фоне противоречий вокруг «СП-2», они зависли в полукризисном состоянии», — заявил он.

По мнению Туки, избитая фраза «переговоры по Донбассу без Украины» становится все более актуальна.

«Это говорит о крайне слабой позиции украинских переговорщиков в ТКГ, а также о неэффективности президента Зеленского, отвечающего за международное направление и МИД, — сообщил экс-министр. — Анализируя позицию РФ, я не вижу со стороны Москвы стремления вести полноценные переговоры в «нормандском формате». В последние полгода позиция России неизменна: там заявляют, что до тех пор, пока Киев не отчитается о выполнении взятых на себя обязательств в рамках предыдущей встречи в Париже (речь идет об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинскую конституцию. — Прим. ФАН), РФ не будет вести никаких переговоров, ибо не видит в них никакого смысла».

Тука уверен, что в ходе предстоящей встречи Путина, Меркель и Макрона лидеры трех стран могут выстроить единую негативную позицию в отношении Украины.

«То есть вместо поддержки Берлина и Парижа мы можем получить дополнительное давление с их стороны — например, по имплементации «формулы Штайнмайера». Выполнить это на практике сегодня не в состоянии ни одна власть, и этим могут шантажировать Зеленского. Сначала — на уровне дипломатии, а если Киев продолжит медлить с выполнением этого шага, то шантаж перейдет на уровень публичной риторики. И тогда речь может зайти о выходе Украины из Минских соглашений — со всеми вытекающими последствиями», — заключил он.

Известный украинский публицист и блогер Игорь Гужва заявил, что истоки нынешней ситуации с выдавливанием Киева из переговоров по Донбассу лежат в событиях годовалой давности. Тогда, в марте 2020 года, «партия войны» похоронила робкие попытки Зеленского выйти на мирное решение конфликта.

«Понятно, что гибель людей по обе стороны фронта будет продолжаться, пока две армии стоят друг напротив друга в полной боеготовности. И отдельные перемирия ситуацию не исправят. Положить конец войне может только политическое урегулирование, — отметил Гужва. — На днях исполнился год, как «партия войны» похоронила попытки Зеленского выйти на политическое урегулирование. Год назад после акций националистов Ермак передумал создавать Консультативный совет по Донбассу с участием представителей республик. И пусть это был не революционный шаг, но он мог стать началом большого пути».

Эксперт напомнил, что Зеленский намеревался уговорить Россию пойти на уступки в политической части Минских соглашений в обмен на снятие санкций Запада. Например, отказаться от проведения выборов в Донбассе до передачи контроля над границей.

«Об этом тогда открыто заговорили даже приближенные к Кремлю политические эксперты. Шансы на реализацию этого плана они оценивали как ненулевые и намекали, что в Москве есть своя «партия мира» в лице Дмитрия Козака, который тогда начал активно контактировать с Ермаком. А противостоял Козаку с его мирными инициативами помощник президента РФ Вячеслав Сурков, — сказал Гужва. — В России открыто зазвучали мнения о том, что «санкции Запада сдерживают наш экономический рост» и, мол, если решить проблему Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще «все будет как до 2014 года». На эти настроения у части российских элит и были надежды у команды Зеленского, где мечтали «уговорить Москву на пересмотр Минских соглашений».

Поначалу казалось, что к этому дело и идет, подчеркнул эксперт. В феврале 2020 года Ермак стал главой Офиса президента Украины. Затем в отставку ушел Сурков, а вместо него «главным по Украине» в Кремле стал Козак. А уже в марте анонсировали создание Консультативного совета по Донбассу, подписи под этим решением поставили Козак и Ермак. Но украинская «партия войны» подняла вой, начались митинги под Офисом президента, Запад выразил недовольство, и Ермак резко дал заднюю. В итоге идею Консультационного совета похоронили, сообщил блогер.

«Все это и стало поворотным моментом. В России поняли, что Ермаку и Зеленскому верить вообще нельзя. И все шансы на уступки Москвы по политической части «Минска» мгновенно обнулились, — указал аналитик. — Неудивительно, что теперь у РФ максимально жесткая переговорная позиция. Там дают понять, что Донбасс может войти в Украину на всех условиях Минских соглашений (амнистия, особый статус в конституции, своя милиция, прокуратура, суды и т. д. — Прим. ФАН) либо станет де-факто российским регионом. Недаром в последние месяцы в республиках резко ускорился процесс выдачи российских паспортов».

Гужва спрогнозировал, что если начнется наступление ВСУ в Донбассе, то может реализоваться и третий сценарий, аналогичный 8 августа 2008 года.