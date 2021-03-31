Главный московский диетолог назвал первый шаг к здоровому питанию

Москва, 31 марта. Путь к здоровому питанию начинается с кабинета врача. Перед тем, как изменить свой рацион, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти обследование.

Садиться на диету необходимо после консультации с квалифицированным специалистом и предварительного обследования организма. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучила главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам специалиста, все больше россиян начинают задумываться о здоровом питании и изменении подхода к составлению своего меню, что характеризуется специалистами как положительная тенденция. Важным моментом является доступность достоверной информации, основанной на медицинских фактах. Стародубова считает, что получить такую информацию можно лишь в кабинете врача, поэтому начинать путь к здоровому образу жизни необходимо именно с него.

«Если человек решил изменить питание и придерживаться принципов здорового образа жизни, то по уже накопленному нами опыту можно сказать, что необходимо начать этот новый прекрасный путь с обращения к врачу: пройти медицинское обследование, получить необходимые медицинские консультации и, обладая полной информацией, следовать в правильном направлении», — утверждает диетолог.

Ранее Стародубова рассказала, как готовая еда из ресторанов влияет на здоровье человека. Она посоветовала отказаться от доставки еды на дом.