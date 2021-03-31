ФАН выяснил, почему Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию

Спрос на услуги РЖД будет и дальше расти на фоне выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии коронавируса вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для китайского руководств, об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что китайские производители таким образом хотят избежать задержек при поставке товаров в Европейский союз. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу было отправлено две тысячи грузовых поездов. Такой показатель превышает аналогичный период в прошлом году в два раза.

По словам специалиста по продажам компании-производителя тренажеров Нина Фанга, обычно продукцию перевозят по морю, но из-за повышения цен на транспортировку этим способом было решено искать альтернативы. Также основные клиенты в Европе, такие как Франция и Германия, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде, а также допускали возможность изменить вариант отправления грузов.

Система РЖД загружена под завязку

Как отметил Александр Разуваев, Китай за первые два месяца текущего 2021 года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию. За указанный период в Европу были направлены около двух тысяч грузовых составов. Факт не особо удивительный на фоне восстановления после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок.

«Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Через морской порт Яншань около Шанхая прошли около двух миллионов грузовых контейнеров. В то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000. Причины, прежде всего, экономического, а не политического характера», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, система РЖД загружена под завязку. Кроме того, Беларусь, Брест — узкое место данного транзита. Спрос на услуги РЖД будет и дальше расти на фоне выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли. Свою роль, конечно, сыграет и недавний суэцкий кризис. Железные дороги, нефте- и газопроводы более надежны, чем морские перевозки.

Ранее экономист заметил, что европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти в связи с инцидентом в Суэцком канале. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря и России.