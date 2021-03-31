Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

ФАН выяснил, почему Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию

Экономист назвал причину, почему Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию

Спрос на услуги РЖД будет и дальше расти на фоне выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии коронавируса вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для китайского руководств, об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что китайские производители таким образом хотят избежать задержек при поставке товаров в Европейский союз. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу было отправлено две тысячи грузовых поездов. Такой показатель превышает аналогичный период в прошлом году в два раза.

Экономист назвал причину, почему Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию

По словам специалиста по продажам компании-производителя тренажеров Нина Фанга, обычно продукцию перевозят по морю, но из-за повышения цен на транспортировку этим способом было решено искать альтернативы. Также основные клиенты в Европе, такие как Франция и Германия, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде, а также допускали возможность изменить вариант отправления грузов.

Система РЖД загружена под завязку

Как отметил Александр Разуваев, Китай за первые два месяца текущего 2021 года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию. За указанный период в Европу были направлены около двух тысяч грузовых составов. Факт не особо удивительный на фоне восстановления после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок.

«Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Через морской порт Яншань около Шанхая прошли около двух миллионов грузовых контейнеров. В то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000. Причины, прежде всего, экономического, а не политического характера», — пояснил Александр Разуваев.

Экономист назвал причину, почему Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию

По его словам, система РЖД загружена под завязку. Кроме того, Беларусь, Брест — узкое место данного транзита. Спрос на услуги РЖД будет и дальше расти на фоне выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли. Свою роль, конечно, сыграет и недавний суэцкий кризис. Железные дороги, нефте- и газопроводы более надежны, чем морские перевозки.

Ранее экономист заметил, что европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти в связи с инцидентом в Суэцком канале. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря и России.

Новости партнеров