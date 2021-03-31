Безработной вдове Дмитрия Гусева помогли погасить долг по ипотеке

Москва, 31 марта. Вдова актера Дмитрия Гусева смогла погасить крупный долг по ипотеке благодаря помощи друзей артиста и неравнодушных граждан.

После смерти у звезды «Глухаря» остался долг по ипотеке примерно на миллион рублей. Артист брал деньги, чтобы построить дом. В начале года Гусев умер, и ипотеку пришлось выплачивать его безработной супруге Светлане.

«Свете сейчас очень нелегко, благо, что коллеги Димы по театру, друзья и просто неравнодушные люди (за что им спасибо!) помогли ей выплатить долг по ипотеке за дом. Там оставалось, насколько мне известно, около миллиона. Вся эта сумма благополучно погашена», — заявил руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин в интервью «СтарХиту».

По его словам, Светлане помогают делать ремонт в доме. Леушин считает, что в бытовом плане жизнь у супруги покойного артиста налаживается, но ничто не способно заглушить боль от утраты мужа. Сейчас женщине поступают предложения по работе.

Смерть Дмитрия Гусева стала большой неожиданностью для родных и близких артиста. Актер ушел из жизни 13 января 2021 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.