Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Безработной вдове Дмитрия Гусева помогли погасить долг по ипотеке

Безработной вдове Дмитрия Гусева помогли погасить долг по ипотеке

Москва, 31 марта. Вдова актера Дмитрия Гусева смогла погасить крупный долг по ипотеке благодаря помощи друзей артиста и неравнодушных граждан.

После смерти у звезды «Глухаря» остался долг по ипотеке примерно на миллион рублей. Артист брал деньги, чтобы построить дом. В начале года Гусев умер, и ипотеку пришлось выплачивать его безработной супруге Светлане.

«Свете сейчас очень нелегко, благо, что коллеги Димы по театру, друзья и просто неравнодушные люди (за что им спасибо!) помогли ей выплатить долг по ипотеке за дом. Там оставалось, насколько мне известно, около миллиона. Вся эта сумма благополучно погашена», — заявил руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин в интервью «СтарХиту».

По его словам, Светлане помогают делать ремонт в доме. Леушин считает, что в бытовом плане жизнь у супруги покойного артиста налаживается, но ничто не способно заглушить боль от утраты мужа. Сейчас женщине поступают предложения по работе.

Смерть Дмитрия Гусева стала большой неожиданностью для родных и близких артиста. Актер ушел из жизни 13 января 2021 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Новости партнеров