Слюна людей может стать ядовитой в ходе эволюции

Токио, 31 марта. Генетика человека устроена таким образом, что со временем в его слюне могут появиться токсины, считают ученые Окинавского института науки и технологий.

Процесс взаимодействия различных генов стал объектом изучения японских ученых. Вместе с коллегами из Австралии специалисты выяснили, что строение слюнных желез человека и ядовитых змей очень похоже.

Определенный генный код позволил бы людям вырабатывать яд, как у рептилий. В рамках исследований эксперты изучили ядовитые железы азиатской гадюки хабу. После этого они проверили геномы млекопитающих и обнаружили у них собственные аналогичные гены. На основе этого ученые высказали предположение, что люди могли бы вырабатывать яд, если бы эволюционные процессы развивались несколько иначе.

Древнейшие предки человека и других позвоночных существ обладали способностью к подводной ходьбе. Как ранее выяснили ученые, они использовали особенности строения собственного тела.