Юные одесситы до смерти забили бездомного в камышах

Одесса, 31 марта. Подростки убили бездомного, который отказался выпросить для них булочку у прохожих, сообщили в пресс-службе национальной полиции области.

Инцидент произошел в Измаиле. Тело 58-летнего мужчины с переломанными ребрами и различными травмами нашли рядом с памятником морякам. Спустя некоторое время правоохранители выяснили, что двое школьников привели его туда с морского вокзала и избили до смерти. Одному из подозреваемых 12 лет, второму — 13. Ранее они привлекались к ответственности за кражи, оба воспитываются в неблагополучных семьях.

Школьники дали признательные показания и пояснили, что конфликт с бездомным произошел из-за булочки. Мужчина не стал выпрашивать для них выпечку, после чего разъяренные дети завели его в камыши и убили. Решается вопрос о помещении подростков в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

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